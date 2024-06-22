Майоров Яков Васильев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Яков Васильев

Место рождения

Фоминское, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Василий Антонов

Мать: Праскева Егорова

Фоминское, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Майорова) Ольга Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Генералова (Майорова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Фоминское, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Майоров Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Фоминское, Мытищи, Московская область
Смерть
08.11.1904
Марфино, Мытищи, Московская область
Похоронен на приходском кладбище с.Марфино, ц.Богородице-Рождественской

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