Майоров Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти08.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Василий Антонов
Мать: Праскева Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова (Майорова) Ольга Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Генералова (Майорова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Майоров Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.11.1904
Марфино, Мытищи, Московская область
Похоронен на приходском кладбище с.Марфино, ц.Богородице-Рождественской