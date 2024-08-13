Титова (Лырева) Степанида Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Титова Фекла Леоновна
Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич