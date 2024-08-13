Титова (Лырева) Степанида Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Лырева) Степанида Харитоновна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Титов Михаил Леонович

Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Титов Емельян Леонович

Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Титова Фекла Леоновна

Отец ребёнка: Титов Леон Матвеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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