Афанасьева (Захарова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева (Захарова) Светлана Анатольевна

Афанасьева (Захарова) Светлана Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Афанасьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Юрьевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1987

Дочь: Погарцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Юрьевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Николай Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close