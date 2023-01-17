Афанасьева (Захарова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1985
Сын: Афанасьев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Погарцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно