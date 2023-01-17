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Афанасьев Иван Николаевич

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: Афанасьев Николай Юрьевич

Мать: Афанасьева Светлана Анатольевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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