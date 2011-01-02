Аникина (Мурцева) Ольга Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1924
Дата смерти02.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аникин Михаил Сергеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.01.2011
Москва, город федерального значения Москва