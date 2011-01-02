Аникина (Мурцева) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Мурцева) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Турово, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.01.1924

Дата смерти

02.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Турово, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Михаил Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.01.2011
Москва, город федерального значения Москва
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