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Иконников Вадим Геннадьевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

15.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987

Отец: Иконников Геннадий Сергеевич

Мать: Иконникова Лилия Павловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
08.08.2009

Жена: Иконникова Яна Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иконникова Яна Владимировна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иконникова Яна Владимировна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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