Иконникова (Панина) Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконникова (Панина) Яна Владимировна

Иконникова (Панина) Яна Владимировна

avatar

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

05.09.1984

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1984

Отец: Панин Владимир Васильевич

Мать: Панина Марина Петровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
08.08.2009

Муж: Иконников Вадим Геннадьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иконников Вадим Геннадьевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иконников Вадим Геннадьевич

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close