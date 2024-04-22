Иконникова (Панина) Яна Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1984
Отец: Панин Владимир Васильевич
Мать: Панина Марина Петровна
Бракосочетание
08.08.2009
Рождение ребёнка
09.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иконников Вадим Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иконников Вадим Геннадьевич
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край