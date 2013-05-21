Иванова (Шаршакова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шаршакова) Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

21.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: Шаршаков Леонтий Дмитриевич

Мать: Волчкова Варвара Васильевна

Ира, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1958

Сын: Иванов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич

Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1960

Сын: Иванов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич

Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1964

Дочь: Студеникина (Иванова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич

Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1966

Сын: Иванов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич

Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.05.2013
Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Бугульчан, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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