Иванова (Шаршакова) Екатерина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти21.05.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1958
Сын: Иванов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.04.1960
Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1964
Дочь: Студеникина (Иванова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1966
Отец ребёнка: Иванов Василий Алексеевич
Смерть
21.05.2013
Похороны
Неизвестно