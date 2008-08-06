Загудаева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Загудаев Степан Александрович
Отец ребёнка: Загудаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Загудаев Борис Александрович
Отец ребёнка: Загудаев Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1950