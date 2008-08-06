Загудаева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загудаева Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Загудаев Степан Александрович

Отец ребёнка: Загудаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Загудаев Борис Александрович

Отец ребёнка: Загудаев Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1950
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