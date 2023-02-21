Загудаев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Загудаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Загудаев Степан Александрович
Мать ребёнка: Загудаева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Загудаев Борис Александрович
Мать ребёнка: Загудаева Татьяна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1960