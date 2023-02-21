Загудаев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загудаев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Загудаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Загудаев Степан Александрович

Мать ребёнка: Загудаева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Загудаев Борис Александрович

Мать ребёнка: Загудаева Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1960
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