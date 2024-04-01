Спичев Михаил Крест. Д.Токушинской Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спичев Михаил Крест. Д.Токушинской Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спичев Яков Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Тимофеев

Мать: Спичева Марина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анисихина Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Спичева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спичев Евстафий Крест. Д. Токушинской Михайлов

Мать ребёнка: Спичева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спичева ?

Смерть
Неизвестно
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