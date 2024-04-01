Спичев Михаил Крест. Д.Токушинской Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анисихина Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Спичева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спичев Евстафий Крест. Д. Токушинской Михайлов
Мать ребёнка: Спичева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спичева ?
Смерть
Неизвестно