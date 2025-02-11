Чадин Яков Фёдоров
мужской, родился До 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Чадина Феоктиста ФёдороваДо 1853 г.р.
Дети
Екатерина Яковлева21.11.1871 г.р.
(Чадина) Евдокия Яковлева22.02.1873 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1871
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Чадина Феоктиста Фёдорова
Рождение ребёнка
22.02.1873
Дочь: (Чадина) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Чадина Феоктиста Фёдорова
Смерть
Неизвестно