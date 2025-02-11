Чадин Яков Фёдоров До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Чадин Яков Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Чадина Феоктиста ФёдороваДо 1853 г.р.
Дети
Екатерина Яковлева21.11.1871 г.р.
(Чадина) Евдокия Яковлева22.02.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадина Феоктиста Фёдорова

Рождение ребёнка
21.11.1871

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Чадина Феоктиста Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.02.1873

Дочь: (Чадина) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Чадина Феоктиста Фёдорова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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