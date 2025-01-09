Жабина (Жабина) Анна Ивановна 30.01.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жабина (Жабина) Анна Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 30.01.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 22.12.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Жабин Иван Евстратович18.04.1816 ст. г.р.
Мать
Жабина (Елагина) Дарья ЗиновьевнаОколо 1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1838 ст.

Отец: Жабин Иван Евстратович

Мать: Жабина (Елагина) Дарья Зиновьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.01.1838 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
22.12.1838 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

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