Жабина (Жабина) Анна Ивановна
женский, родилась 30.01.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 22.12.1838 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЖабин Иван Евстратович18.04.1816 ст. г.р.
МатьЖабина (Елагина) Дарья ЗиновьевнаОколо 1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1838 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.01.1838 ст.
Смерть
22.12.1838 ст.