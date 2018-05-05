Toompere Ülo
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти05.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Toompere (Viirlaid) Aino
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Toompere (Viirlaid) Aino
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Toompere (Eberlein) Helena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Toompere (Eberlein) Helena
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2018
Похороны
11.05.2018