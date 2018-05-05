Toompere Ülo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Toompere Ülo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

05.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1922 г.р.
1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: Tomson > Toompere Hans Ants

Мать: Toompere < Tomson (Martha Pauline Talts) Mare

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Toompere (Viirlaid) Aino

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Toompere (Viirlaid) Aino

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Toompere (Eberlein) Helena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Toompere (Eberlein) Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Toompere (Eberlein) Helena

Смерть
05.05.2018
Похороны
11.05.2018

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