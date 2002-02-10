Toompere (Eberlein) Helena
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1922
Дата смерти10.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Toompere Ülo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Toompere Ülo
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Toompere Ülo
Смерть
10.02.2002