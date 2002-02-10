Toompere (Eberlein) Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиToompere (Eberlein) Helena

Toompere (Eberlein) Helena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1922

Дата смерти

10.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Toompere Ülo

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Toompere Ülo

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Toompere Ülo

Смерть
10.02.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.