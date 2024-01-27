Мирошниченко Таисия
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирошниченко Александр Максимович
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирошниченко Александр Максимович
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно