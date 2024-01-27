Мирошниченко Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Таисия

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошниченко Александр Максимович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирошниченко Александр Максимович

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Александр Максимович

Смерть
Неизвестно
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