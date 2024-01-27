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Мирошниченко Александр Максимович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

Около 1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Мирошниченко Максим Степанович

Мать: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко Таисия

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошниченко Таисия

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Таисия

Смерть
Неизвестно
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