Мирошниченко Александр Максимович
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Мирошниченко Максим Степанович
Мать: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко Таисия
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошниченко Таисия
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирошниченко Таисия
Смерть
Неизвестно