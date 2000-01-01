Панова (Гавшина) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавшин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гавшина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно