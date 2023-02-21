Гавшина (Гавшина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавшина (Гавшина) Евдокия Петровна

Гавшина (Гавшина) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: Панова Анисья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close