Караулов Василий Петрович 24.12.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Караулов Василий Петрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 24.12.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1853

Отец
Караулов Петр Никитич29.06.1792 ст. г.р.
Мать
Караулова Марфа СергеевнаОколо 1792 г.р.
Супруги
Караулова (Жабина) Дарья АнтоновнаОколо 1833 г.р.
Дети
Караулов Николай Васильевич04.12.1850 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1831 ст.

Отец: Караулов Петр Никитич

Мать: Караулова Марфа Сергеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
26.12.1831 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
30.01.1850 ст.

Жена: Караулова (Жабина) Дарья Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.12.1850 ст.

Сын: Караулов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Караулова (Жабина) Дарья Антоновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1853

Смерть
После 1853

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