Караулов Василий Петрович
мужской, родился 24.12.1831 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1853
ОтецКараулов Петр Никитич29.06.1792 ст. г.р.
МатьКараулова Марфа СергеевнаОколо 1792 г.р.
Супруги
Караулова (Жабина) Дарья АнтоновнаОколо 1833 г.р.
Дети
Караулов Николай Васильевич04.12.1850 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1831 ст.
Отец: Караулов Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.12.1831 ст.
Бракосочетание
30.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1850 ст.
Сын: Караулов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Караулова (Жабина) Дарья Антоновна
Военная служба
С 1853
Смерть
После 1853