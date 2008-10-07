Wróbel Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wróbel Jan

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Место рождения

Mirków

Дата рождения

27.03.1953

Дата смерти

07.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953

Отец: Wróbel Jan

Мать: скрыто настройками приватности

Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.10.2008
Похороны
Неизвестно
Mirków
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