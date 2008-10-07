Wróbel Jan
Место рожденияMirków
Дата рождения27.03.1953
Дата смерти07.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1953
Отец: Wróbel Jan
Мать: скрыто настройками приватности
Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.10.2008
Похороны
Неизвестно
Mirków