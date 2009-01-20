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Wróbel Jan

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Место рождения

Wyszanów

Дата рождения

01.01.1923

Дата смерти

20.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1953 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Wyszanów
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Mirków
Рождение ребёнка
27.03.1953

Сын: Wróbel Jan

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Mirków
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2009
Похороны
Неизвестно
Mirków
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