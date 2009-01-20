Wróbel Jan
Место рожденияWyszanów
Дата рождения01.01.1923
Дата смерти20.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Wyszanów
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Mirków
Рождение ребёнка
27.03.1953
Сын: Wróbel Jan
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Mirków
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Mirków
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2009
Похороны
Неизвестно
Mirków