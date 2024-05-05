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Пересадченко Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Пересадченков Сергей

Мать: Пересадченкоаа Анастасия

Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Пересадченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пересадченко Раиса Иларионовна

Рождение ребёнка
20.12.1965

Дочь: Мещерякова (Пересадченко) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Пересадченко Раиса Иларионовна

Смерть
Неизвестно

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