Пересадченко Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Пересадченков Сергей
Мать: Пересадченкоаа Анастасия
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Пересадченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Пересадченко Раиса Иларионовна
Рождение ребёнка
20.12.1965
Дочь: Мещерякова (Пересадченко) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Пересадченко Раиса Иларионовна
Смерть
Неизвестно