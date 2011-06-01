Пересадченко Раиса Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1937
Дата смерти01.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937
Рождение ребёнка
30.10.1956
Дочь: Гусева (Гарбузова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Гарбузов Александр Афонасьевич
Рождение ребёнка
15.03.1960
Сын: Пересадченко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Пересадченко Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
20.12.1965
Дочь: Мещерякова (Пересадченко) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Пересадченко Николай Сергеевич
Смерть
01.06.2011