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Пересадченко Раиса Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1937

Дата смерти

01.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937

Отец: Митюртн Иларион Фадеевич

Мать: Митюртна (Стенякина) Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
30.10.1956

Дочь: Гусева (Гарбузова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Гарбузов Александр Афонасьевич

Рождение ребёнка
15.03.1960

Сын: Пересадченко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пересадченко Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
20.12.1965

Дочь: Мещерякова (Пересадченко) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Пересадченко Николай Сергеевич

Смерть
01.06.2011

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