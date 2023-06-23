Смурова Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти17.01.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1825
Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.01.1851
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область