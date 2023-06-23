Смурова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

17.01.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1825

Сын: Смуров Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.01.1851
Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

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