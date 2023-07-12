Андреянов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Андреянов Матвей Павлович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андреянов Василий Павлович
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Андреянова Мария Павловна
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Анисия
Смерть
1848