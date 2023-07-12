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Андреянов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Рождение ребёнка
1794

Сын: Андреянов Матвей Павлович

Мать ребёнка: Анисия

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андреянов Василий Павлович

Мать ребёнка: Анисия

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Андреянова Мария Павловна

Мать ребёнка: Анисия

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андреянов Иван Павлович

Мать ребёнка: Анисия

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андреянов Илья Павлович

Мать ребёнка: Анисия

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1848
Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

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