Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Андреянов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Андреянов Павел Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андреянов Василий Павлович

Отец ребёнка: Андреянов Павел Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Андреянова Мария Павловна

Отец ребёнка: Андреянов Павел Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андреянов Иван Павлович

Отец ребёнка: Андреянов Павел Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Андреянов Илья Павлович

Отец ребёнка: Андреянов Павел Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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