Храпенко Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1930
Дата смерти29.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1951
Дочь: Ковалёва Тамила Анатольевна
Мать ребёнка: Храпенко Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Храпенко Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1930
г.Дубоссары, ПМР