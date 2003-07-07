Храпенко Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрапенко Анатолий Степанович

Храпенко Анатолий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1930

Дата смерти

29.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1951

Дочь: Ковалёва Тамила Анатольевна

Мать ребёнка: Храпенко Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Храпенко Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпенко Ольга Дмитриевна

Смерть
29.10.1930
г.Дубоссары, ПМР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close