Храпенко (Липодатенко) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпенко (Липодатенко) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1931

Дата смерти

07.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1951

Дочь: Ковалёва Тамила Анатольевна

Отец ребёнка: Храпенко Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Храпенко Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпенко Анатолий Степанович

Смерть
07.07.2003
г.Дубоссары, ПМР
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