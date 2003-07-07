Храпенко (Липодатенко) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1931
Дата смерти07.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1951
Дочь: Ковалёва Тамила Анатольевна
Отец ребёнка: Храпенко Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Храпенко Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2003
г.Дубоссары, ПМР