Герасимчук Домника Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1917 ст.
Дочь: Герасимчук Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Герасимчук Василий Андреевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви слободы Нижняя Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно