Герасимчук Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимчук Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1917 ст.

Дочь: Герасимчук Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Герасимчук Домника Алексеевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви слободы Нижняя Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимчук Домника Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Твердыни, Волинська область
В 1917 году временно находился в Волчанском уезде Харьковской губернии, скорее всего в качестве беженца от военных действий.
Смерть
Неизвестно
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