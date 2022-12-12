Герасимчук Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1917 ст.
Дочь: Герасимчук Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Герасимчук Домника Алексеевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви слободы Нижняя Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Твердыни, Волинська область
В 1917 году временно находился в Волчанском уезде Харьковской губернии, скорее всего в качестве беженца от военных действий.
Смерть
Неизвестно