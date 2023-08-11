Полякова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Филат Лукич
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Поляков Прокопий Филатович
Отец ребёнка: Поляков Филат Лукич
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно