Полякова Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Филат Лукич

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Поляков Прокопий Филатович

Отец ребёнка: Поляков Филат Лукич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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