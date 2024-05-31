Настасья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Курилов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Курилов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Курилов Григорий Иванович

Ежово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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