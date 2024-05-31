Настасья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Курилов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Курилов Григорий Иванович
Ежово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно