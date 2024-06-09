Осипов Иван (младший) Панкратьевич / Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1830 и 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1775
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 15 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 17 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 18 лет, жена - Татьяна Яковлевна, 20 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Бракосочетание
20.01.1795 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 128. Метрические книги и брачные... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1795 ст.
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Яковлевна
дата крещения - 07.09.1795 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Панкратей Андреевич Источник: Архив Государственное бюдже... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1797 ст.
Сын: Осипов Осип / Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Яковлевна
дата крещения - 04.04.1797 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Панкратьевич Источник: Архив Государственное бюдж... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1805 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Яковлевна
дата крещения - 13.03.1805 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села солдатка Марина Никитична Источник: Архив Государственное бюджетное ... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 55 лет, жена - Татьяна Яковлевна, 57 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Смерть
Между 1830 и 1836