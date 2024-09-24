Осипова Марина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1741 и 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1772
Рождение ребёнка
1772
Рождение ребёнка
1775
Рождение ребёнка
21.08.1778 ст.
Сын: Адриан Панкратьевич / Панкратович
Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 28. Метрические книги и брачные обыски церквей г. П... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 40 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Василий Панкратьевич / Панкратович
Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич
Добавлен предположительно, нет в 4 РС, ИР 1792, 1794, 1795
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 51 год, муж - Панкратей Андреевич, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 53 года, муж - Панкратей Андреевич, 50 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во лис... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 54 года, муж - Панкратей Андреевич, 51 (?) год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271.... Показать все
Смерть
После 1795