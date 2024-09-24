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Осипова Марина Андреевна

Место рождения

Романово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1741 и 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1772

Муж: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван (старший) Панкратьевич / Панкратович

Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Осипов Иван (младший) Панкратьевич / Панкратович

Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Рождение ребёнка
21.08.1778 ст.

Сын: Адриан Панкратьевич / Панкратович

Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 28. Метрические книги и брачные обыски церквей г. П... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 40 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Василий Панкратьевич / Панкратович

Отец ребёнка: Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич

Добавлен предположительно, нет в 4 РС, ИР 1792, 1794, 1795
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 51 год, муж - Панкратей Андреевич, 48 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 53 года, муж - Панкратей Андреевич, 50 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во лис... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 54 года, муж - Панкратей Андреевич, 51 (?) год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271.... Показать все
Смерть
После 1795

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