Осипов Панкратей / Панкрат Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1744 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1744 ст.
Отец: Андрей Михайлович
Мать: Ксения Михайловна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 3 2 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 6 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 10 3 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
До 1772
Жена: Осипова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван (старший) Панкратьевич / Панкратович
Мать ребёнка: Осипова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осипов Иван (младший) Панкратьевич / Панкратович
Мать ребёнка: Осипова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.1778 ст.
Сын: Адриан Панкратьевич / Панкратович
Мать ребёнка: Осипова Марина Андреевна
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 28. Метрические книги и брачные обыски церквей г. П... Показать все
Восприемник
06.04.1780 ст.
Восприемник у Василия Григорьевича, сына Григория Андреевича
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 17 1/2 возраст по нынешней ревизии (1782) - 26 1/2 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владими... Показать все
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Василий Панкратьевич / Панкратович
Мать ребёнка: Осипова Марина Андреевна
Добавлен предположительно, нет в 4 РС, ИР 1792, 1794, 1795
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Марина Андреевна, 51 год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 50 лет, жена - Марина Андреевна, 53 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листо... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 51 (?) год, жена - Марина Андреевна, 54 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. О... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830
Восприемник
07.09.1795 ст.
Восприемник у Ивана Ивановича, сына Ивана Панкратьевича