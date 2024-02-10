Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сучков Григорий Исаакович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1844
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.445 (д. 443 - браки)
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.
Сын: Мокошин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Мокошин Степан Леонтьевич
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.362 (ошибка года, Д.499 - копия)
Смерть
Неизвестно