Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сучков Григорий Исаакович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
10.11.1844

Муж: Мокошин Степан Леонтьевич

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.445 (д. 443 - браки)
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.

Сын: Мокошин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Мокошин Степан Леонтьевич

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.362 (ошибка года, Д.499 - копия)
Смерть
Неизвестно

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