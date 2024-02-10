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Мокошин Степан Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1844

Жена: Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.445 (д. 443 - браки)
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.

Сын: Мокошин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.362 (ошибка года, Д.499 - копия)
Рождение ребёнка
09.02.1847 ст.

Сын: Мокошин Харлампий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.601
Смерть
Неизвестно

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