Мокошин Степан Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1844
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.445 (д. 443 - браки)
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.
Сын: Мокошин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Мокошина (Сучкова) Стефанида Григорьевна
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.362 (ошибка года, Д.499 - копия)
Рождение ребёнка
09.02.1847 ст.
Сын: Мокошин Харлампий Степанович
Мать ребёнка: не указана
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.601
Смерть
Неизвестно