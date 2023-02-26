Романенкова Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенкова Мария Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.12.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенков Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Романенков Лавр Васильевич

Отец ребёнка: Романенков Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Романенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Романенков Василий Дмитриев

Смерть
18.12.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно

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