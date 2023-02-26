Романенкова Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.12.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Романенков Лавр Васильевич
Отец ребёнка: Романенков Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Романенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Романенков Василий Дмитриев
Смерть
18.12.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно