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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шадрухин Анкудин Алексеевич
Отец ребёнка: Шадрухин Алексей Тимофеевич
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шадрухин Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Шадрухин Алексей Тимофеевич
Чинеево, Курганская область, Россия