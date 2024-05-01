Шадрухин Алексей Тимофеевич
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шадрухин Тимофей Фотеевич
Мать: Анна Яковлевна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шадрухин Анкудин Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шадрухин Роман Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно