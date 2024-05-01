Шадрухин Алексей Тимофеевич 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шадрухин Тимофей Фотеевич

Мать: Анна Яковлевна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шадрухин Анкудин Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шадрухин Роман Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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