Смольянинова (Федоркова) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольянинова (Федоркова) София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1942

Дата смерти

11.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942

Отец: Федорков Александр Алексеевич

Мать: Федоркова (Кучева) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольянинов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1961

Дочь: Биленькая (Смольянинова) Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Смольянинов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1964

Сын: Смольянинов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Смольянинов Юрий Иванович

Смерть
11.03.2011
Похороны
Неизвестно

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