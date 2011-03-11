Смольянинова (Федоркова) София Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1942
Дата смерти11.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1961
Дочь: Биленькая (Смольянинова) Лариса Юрьевна
Отец ребёнка: Смольянинов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1964
Сын: Смольянинов Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Смольянинов Юрий Иванович
Смерть
11.03.2011
Похороны
Неизвестно