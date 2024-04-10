Прибегайлов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Прибегайлов Павел Иванович
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Прибегайлов Василий Иванович
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прибегайлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прибегайлов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно