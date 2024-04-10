Прибегайлов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибегайлов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Прибегайлов Павел Иванович

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Прибегайлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Прибегайлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Прибегайлов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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