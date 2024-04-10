Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Прибегайлов Павел Иванович

Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Прибегайлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Прибегайлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Прибегайлов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович

Смерть
1892

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