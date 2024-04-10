Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Прибегайлов Павел Иванович
Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Прибегайлов Василий Иванович
Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прибегайлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прибегайлов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Прибегайлов Иван Антонович
Смерть
1892