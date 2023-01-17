Сизова (Петрова) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Петрова) Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

21.12.1886

Дата смерти

17.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.02.1906

Сын: Сизов Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1906

Муж: Сизов Гавриил Андреевич

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сизов Георгий Гавриилович

Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сизов Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
17.12.1971
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
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