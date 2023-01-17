Сизова (Петрова) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения21.12.1886
Дата смерти17.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1906
Сын: Сизов Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сизов Георгий Гавриилович
Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Сизов Гавриил Андреевич
Смерть
17.12.1971