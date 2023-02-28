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Сизов Гавриил Андреевич

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Место рождения

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

?.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1886

Отец: Сизов Андрей Дмитриевич

Мать: Сизова Лукерья Ивановна

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.02.1906

Сын: Сизов Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
До 1906

Жена: Сизова Евдокия Кузьминична

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сизов Георгий Гавриилович

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сизов Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична

Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
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