Сизов Гавриил Андреевич
Место рождения
Дата рождения?.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1886
Отец: Сизов Андрей Дмитриевич
Мать: Сизова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1906
Сын: Сизов Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
До 1906
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сизов Георгий Гавриилович
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Сизова Евдокия Кузьминична