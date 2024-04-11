Степанов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Петр Степанович

Мать ребёнка: КТО НЕИЗВЕСТНО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: КТО НЕИЗВЕСТНО

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Степанович

Мать ребёнка: КТО НЕИЗВЕСТНО

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: КТО НЕИЗВЕСТНО

Смерть
Неизвестно

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