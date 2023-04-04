(Иванова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1848
Дочь: (Михина) Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1852
Дочь: (Михина) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1855
Дочь: (Михина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно