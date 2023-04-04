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(Иванова) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1848

Дочь: (Михина) Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1852

Дочь: (Михина) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.05.1855

Дочь: (Михина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Михин Дмитрий Иванович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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