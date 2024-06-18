Мельников Илья Афанасьевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Илья Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1842 и 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Ильич

Мать ребёнка: Мельников Елена Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан Ильич

Мать ребёнка: Мельников Елена Антиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1865

Жена: Мельников Елена Антиповна

Смерть
05.01.1902

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