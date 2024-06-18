Мельников Илья Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.01.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван Ильич
Мать ребёнка: Мельников Елена Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мельников Елена Антиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1865
Смерть
05.01.1902