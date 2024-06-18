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Мельников Елена Антиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1844

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Ильич

Отец ребёнка: Мельников Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан Ильич

Отец ребёнка: Мельников Илья Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1865

Муж: Мельников Илья Афанасьевич

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