Мельников Елена Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Иван Ильич
Отец ребёнка: Мельников Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Илья Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1865